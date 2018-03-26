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Okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını bıçakladı

KAYSERİ'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan...

Okulla ilişiği kesilen liseli, müdür yardımcısını bıçakladı
KAYSERİ'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.
Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı Gülhan Şaşmaz, sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı.

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