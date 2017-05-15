Okulda pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde bir ortaokulda eğitim gören, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen U.B.Y., 3 katlı okulun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen öğrenci tedavi altına alındı.

Olay, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süreden bu yana psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen U.B.Y. okulun penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bunu gören okul öğretmenleri ve yöneticiler, polis ve 112 Acil'i aradı. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sınıfa giren itfaiyeciler U.B.Y'yi ikna etti. Pencerenin kenarından alınan U.B.Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. U.B.Y'nin daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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