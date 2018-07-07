Okulda deney tüpü kırıldı, 1 memur hastaneye kaldırıldı

BARTIN'da, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nin taşınması sırasında kırılan deney tüpünden yayılan maddeden etkilenen memur Ayhan Başkaya hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri okulda inceleme yaptı.

Dün, Ömertepesi mevkiindeki eski okuldan Çatmaca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'ne taşınma işlemleri sırasında, yeni okulun laboratuvarında bir deney tüpü kırıldı. Akşam, okul yönetimi laboratuvarı kapatarak, evlerine döndü. Sabah taşınma işlerine yardım etmek için gelen okulda görevli memur Ayhan Başkaya, laboratuvara girdikten bir süre sonra yere yığıldı. Başkaya'yı yerde baygın halde bulan okuldaki görevliler durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan Başkaya, tedavi altına alındı.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi okulda incelemelerde bulundu. Kimyasal maddenin ne olduğu belirlenmeye çalışıldı. Başkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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