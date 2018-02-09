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Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gece bodrum katı boyanan liseye sabah gelen öğrencilerden 8'i, boya ve tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan...

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, gece bodrum katı boyanan liseye sabah gelen öğrencilerden 8'i, boya ve tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katı gece boyandı. Sabah okula gelen öğrenciler, boya ve tiner kokusundan etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görülen 8 öğrenci, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler serum tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yetkililer, okulun yenilenen bodrum katının gece boyandığını, boya ve tiner kokusundan etkilenen öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirterek, gerekli incelemenin başlatıldığı açıkladı.

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