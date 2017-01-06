Okulda alçıpan zemin çöktü: 1 öğretmen yaralandı

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), () - ORDU'nun Ulubey İlçesi'nde, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Okulu'nda, laboratuvar malzemesi almak için okulun çatı katına çıkan fizik öğretmeni Hulviye Kefeli, bastığı alçıpan zeminin bir kısmının çökmesi sonucu yaralandı.

Olay, bugün Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Okulu'nda, meydana geldi. Okulda fizik öğretmeni olan Hulviye Kefeli, ididaya göre, laboratuvar malzemesi için okulun çatı katına çıktı. Kattaki alçıpan zemine basan Hulviye Kefeli, zeminin bir kısmının çökmesi sonucu düşerek yaralandı. Kefeli, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hulviye Kefeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.