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Okula gönderilmeyen 2 çocuk devlet korumasına alındı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 35 yaşındaki İsmigül İ.'nin okula göndermediği çocukları 10 yaşındaki Zeynep ile 8 yaşındaki Timur, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü...

Okula gönderilmeyen 2 çocuk devlet korumasına alındı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 35 yaşındaki İsmigül İ.'nin okula göndermediği çocukları 10 yaşındaki Zeynep ile 8 yaşındaki Timur, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Ergeni İlçesi'nin Marmaracık Mahallesi'nde yaşayan İsmigül İ.'nin çocukları Zeynep ve Timur'u okula göndermediği ve dışarıya oyun oynamaya dahi çıkarmaması üzerine komşuları durumu Tekirdağ İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlükten gelen ekipleri, evin çöp ev olması ve buradan çocukların alınması gerektiği yönünde karar verdi. Çocukları almaya gelen İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin evine geldiğini gören İsmigül İ., kapıyı açmadı. Bunun üzerine ekipler, mahkemeden alınan kararla tekrar geldikleri evde kapının açılmaması üzerine durumu polis ve itfaiyeden yardım istedi. Polis yardımıyla açılarak girilen evde anne, ekiplere bir süre direndi.
Ekipler çocuklar Zeynep ve Timur'u alarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürdü. Anne İsmigül İ., Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

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