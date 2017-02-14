Okula gitmeyen öğretmenin cesedi bulundu

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde sabah okula gitmeyince evine giden meslektaşları 26 yaşındaki öğretmen Gülay Taş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi'ndeki ilkokulda sözleşmeli öğretmenlik yapan Gülşah Taş, bu sabah okula gitmedi. Okulda görev yapan diğer öğretmenler gittikleri evde Gülay Taş'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü saptadı.

Bekar olan Gülay Taş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin arından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanmayan öğretmenin ölüm nedeninin otopside belli olacağı belirtildi.

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