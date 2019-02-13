Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Okula giderken yıkılan duvarın altında kalan 12 yaşındaki Emine öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarı üzerine yıkılan Emine Öbek (12), yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi....

Okula giderken yıkılan duvarın altında kalan 12 yaşındaki Emine öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, okula giderken önünden geçtiği evin bahçe duvarı üzerine yıkılan Emine Öbek (12), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Emine Özbek okula giderken önünden geçtiği komşularına ait evin duvarının yıkılması ile moloz yığınlarının altında kaldı.  Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Molozların arasından ağır yaralı olarak çıkarılan Emine Özbek, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Emine Özbek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özbek'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Acı haberle yıkılan Emine'nin yakınları gözyaşına boğuldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328