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Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı
SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı. Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek...
GÜVENLİK 30.12.2019, 23:02
SİVAS'ta okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Esma Irmak Çakır (13) ağır yaralandı.
Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek çocuğu olan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakır'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Servisine alınan Esma Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Eğriköpü Mahallesi İsmail Güneş Caddesinde meydana geldi. Erol ve Bediha çiftinin tek çocuğu olan Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Esma Irmak Çakır, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada O.K. yönetimindeki 58 BA 866 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çakır'ı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun Bakım Servisine alınan Esma Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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