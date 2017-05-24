Okul önündeki arbedede güvenlik görevlisinin silahı ateş aldı: 1 kişi yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da, bir lisede güvenlik görevlisi 55 yaşındaki Galip K. ile okul önünde beklememeleri için uyardığı gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Galip K.'nın iddiaya göre havaya ateş etmek için çıkardığı tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 18 yaşındaki Çağrı D. yaralandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki Osmangazi Kırcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis memuru Galip K., çıkış saatinde okul önünde bekleyen Çağrı D. ve yanında bulunan arkadaşlarını uyardı. Okul ile ilgisi olmayan ve taşkınlık yapan gençler ile Galip K., arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler tarafından dövülen Galip K. üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak havaya ateş etmek isterken, Çağrı D. karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik görevlisi Galip K. yaralanan Çağrı D. için 112 Acil Servis'i aradı. Gelen sağlık ekibi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çağrı.D.'yi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çağrı.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan emekli polis Galip K.'nin silahına el konuldu.

Olay, yakındaki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde okul önünde bekleyen gençlerin güvenlik görevlisi Galip K.'yı dövmesi, onun havaya ateş etmeye çalışması ve silahın ateş alması yer aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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