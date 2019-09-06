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Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon
ADANA'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimler sonucunda 350 bin adet tek sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla...
GÜVENLİK 06.09.2019, 14:12
ADANA'da polis, okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimler sonucunda 350 bin adet tek sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla okul çevresinde tek sigara satanlara karşı operasyon düzenledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekipler, okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde 350 bin adet sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla okul çevresinde tek sigara satanlara karşı operasyon düzenledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekipler, okul çevresinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde 350 bin adet sigara, 820 bin makaron, 2 bin 350 paket kaçak sigara, 20 bin boş sigara paketi, 35 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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