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Okul önlerinde ilk gün uyuşturucu denetimi
OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. 'Narkotim' projesi kapsamında, 2019- 2020 eğitim...
GÜVENLİK 09.09.2019, 09:57
OSMANİYE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim- öğretim yılının başladığı ilk gün, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
'Narkotim' projesi kapsamında, 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla kentteki Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan okulların önünde uyuşturucu denetimi yapıldı. Lise önünde, şüphe üzerine, sürücüler ve yayalar durdurularak, üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Okulla ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okul önlerinde, haftalık ve aylık plan doğrultusunda, 'Narkotim' projesinin başlatıldığı belirtildi. Çocuklar ile gençlerin daha iyi eğitim almaları ve okula daha rahat gidip, gelmeleri için okul önleri ile çevresinde denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.
'Narkotim' projesi kapsamında, 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla kentteki Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan okulların önünde uyuşturucu denetimi yapıldı. Lise önünde, şüphe üzerine, sürücüler ve yayalar durdurularak, üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Okulla ilgisi olmayanlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okul önlerinde, haftalık ve aylık plan doğrultusunda, 'Narkotim' projesinin başlatıldığı belirtildi. Çocuklar ile gençlerin daha iyi eğitim almaları ve okula daha rahat gidip, gelmeleri için okul önleri ile çevresinde denetimlerin sürdürüleceği vurgulandı.
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