Okul önlerinde 3 TL'ye uyuşturucu satan kadın tutuklandı

KAYSERİ'de, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan (20), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gözaltına aldığı, okul önlerinde öğrencilere 3 TL'ye uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gözaltına aldığı, okul önlerinde öğrencilere 3 TL'ye uyuşturucu sattığı iddia edilen Rüveyda Karacaoğlan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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