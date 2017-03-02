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Okul müdürüne silahlı saldırı

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), () - HATAY'ın Arsuz İlçesi'nde ilkokul müdürü 40 yaşındaki Ahmet Adliğ, evinin önünde tabancayla bacağından vuruldu. Polis, kaçan 3 saldırganı arıyor. Arsuz'un Aşağı Kepirce İlkokul Müdürü Ahmet Adliğ,...

Okul müdürüne silahlı saldırı

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), () - HATAY'ın Arsuz İlçesi'nde ilkokul müdürü 40 yaşındaki Ahmet Adliğ, evinin önünde tabancayla bacağından vuruldu. Polis, kaçan 3 saldırganı arıyor.
Arsuz'un Aşağı Kepirce İlkokul Müdürü Ahmet Adliğ, sabah okula gitmek için Karaağaç Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bindi. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, Adliğ'e tabancayla ateş açtı. Bacağından vurulan Ahmet Adliğ, çevredekilerin de yardımıyla hemen İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıdan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından her yerde aranıyor.

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