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Okul kantininden televizyon hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde girdiği okulun kantininden televizyon çalarken güvenlik kameralarına yansıyan A.G., polis operasyonu ile yakalandı. İki farklı suçtan arandığı belirlenen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fırat Mahallesi'ndeki...

Okul kantininden televizyon hırsızlığı şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde girdiği okulun kantininden televizyon çalarken güvenlik kameralarına yansıyan A.G., polis operasyonu ile yakalandı. İki farklı suçtan arandığı belirlenen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fırat Mahallesi'ndeki Osman Sayın Anadolu Lisesi'nin kantinine giren 2 kişi, televizyonu çalarak kaçtı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı yapanların A.G. ve olaydan kısa süre sonra başka bir suçtan tutuklanan M.E.G. olduğunu belirledi. Polis dün A.G.'yi evine yaptığı operasyon ile yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada A.G.'nin üzerinde tabanca ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen A.G.'nin, 'gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, okul kantinine giren şüphelilerin televizyonu alarak olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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