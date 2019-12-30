Son Dakika
Okul kantininden döner bıçağını çaldılar
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı. Olay, Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bu sabah kantine gelen çalışanlar,...
GÜVENLİK 30.12.2019, 11:01
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantinine giren hırsızlar, para bulamayınca döner bıçağını çaldı.
Olay, Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bu sabah kantine gelen çalışanlar, penceresinin açık olduğunu fark etti. Kasada para olmadığını bilen çalışanlar, yaptıkları kontrolde, döner bıçağı ile döner tezgahının bir parçasının yerinde olmadığını belirledi. Bunun üzerine okul idaresince polise haber verildi. İhbarla okula gelen polis ekipleri, kantinde inceleme yaptı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bu sabah kantine gelen çalışanlar, penceresinin açık olduğunu fark etti. Kasada para olmadığını bilen çalışanlar, yaptıkları kontrolde, döner bıçağı ile döner tezgahının bir parçasının yerinde olmadığını belirledi. Bunun üzerine okul idaresince polise haber verildi. İhbarla okula gelen polis ekipleri, kantinde inceleme yaptı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10