Okul gezisinde mini trenin altında kaldı

Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN / İSTANBUL,() MİNİATÜRK’ e düzenlenen okul gezisinde, arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali Beyhan’ın sol bacağı kırıldı, kollarından hafif şekilde yaralandı.

Bağcılar’da bir ortaokul, öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu 5 otobüsle Miniatürk gezisi düzenledi. Gezi sırasında öğrencilerden Ali Beylan, Gezi Treni’nin altında kaldı. Görevli hemen treni durdurdu. Acılar içerisinde kıvranan öğrencinin yardımına öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları koştu. Öğrenci, ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı.Yapılan muayenede sol bacakğında kırık belirlendi ve alçıya alındı. Büyüme çağındaki olan Ali Beyhan’a ameliyat gerektiği belirlend ve buradan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Öğrencilerden birinin yaşanan olayda bacağının kırılması üzerine, okul gezisine son verildi. Öğrencinin geziye katılmak için ailesinden izin kağıdı getirdiği belirtildi. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, baba Bayram Beyhan da hastaneye geldi.

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