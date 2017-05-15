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Okul dışına kaçan toplu almak isterken, bacağına tel örgüsü saplandı

EDİRNE’de ortaokul öğrencisi Emircan Ö., kaçan topunu almak için okul duvarının üzerinden atlarken, sağ bacağına fark etmediği kuyunun üzerinde duran tel örgüler saplandı. Ortaokul öğrencisi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından...

Okul dışına kaçan toplu almak isterken, bacağına tel örgüsü saplandı
EDİRNE’de ortaokul öğrencisi Emircan Ö., kaçan topunu almak için okul duvarının üzerinden atlarken, sağ bacağına fark etmediği kuyunun üzerinde duran tel örgüler saplandı. Ortaokul öğrencisi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bacağında tellerle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Emircan Ö., teneffüste arkadaşlarıyla oynadığı top, okul bahçesinin dışına kaçtı. Topu almak için giden Emircan Ö., okul duvarından, sökülerek bir kuyu kapağının üzerinde duran tel örgüsünün üzerine atladı. Küçük çocuğun sağ bacağına tel örgüleri saplandı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yönetimi itfaiye ve 112 acil servisi aradı. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce küçük çocuğu sakinleştirdi. Ardında da bacağına saplanan bölümü keserek tel örgüyle birlikte 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Emircan Ö.’nün sağ bacağına saplanan tel örgü operasyonla çıkarıldı. Emircan Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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