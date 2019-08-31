Okul alışverişi dönüşündeki kazada bir aile yok oldu: 3 ölü

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.



Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca’dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı. Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’nca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü İ.Ö., ise gözaltına alındı.



OKUL ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI



Ortaca’nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, eşi Yeliz ve kızları Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.