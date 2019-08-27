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Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü (2)
HASTANEDE ÖLDÜ Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÜVENLİK 27.08.2019, 10:29
HASTANEDE ÖLDÜ
Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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