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Okmeydanı'nda el yapımı 3 bomba ele geçirildi

    Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Merdivenbaşı sokakta bulunan bazı...

Okmeydanı'nda el yapımı 3 bomba ele geçirildi

 

 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Merdivenbaşı sokakta bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelendi. TEM ekipleri, sokağa girdiği sırada şüpheliler ellerinde bulunan poşetleri atarak olay yerinden kaçtı. TEM ekipleri, poşetlerde yaptığı ilk incelemede el yapımı bomba olduğunu belirlemesi üzerine durumu Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler poşetlerde çakmak gazları ve torpillerle güçlendirilmiş el yapımı 3 bomba buldu. Ekipler, bombaları incelemek üzere polis merkezine götürürken, TEM ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

(FOTOĞRAF)

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