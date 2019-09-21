Son Dakika
Okey tahtaları ile kavga ettiler
ANTALYA'da bir kahvede okey oynayan grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine okey tahtaları ile saldırdı. 2 kişinin yaralandığı kavga, kahvedeki diğer kişilerin araya girmesiyle sonlandı. Olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 21.09.2019, 16:51
ANTALYA'da bir kahvede okey oynayan grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine okey tahtaları ile saldırdı. 2 kişinin yaralandığı kavga, kahvedeki diğer kişilerin araya girmesiyle sonlandı.
Olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvede okey oynayan bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü, ardından da sokağa taştı. Ellerinde okey tahtalarıyla birbirine saldıran grup, uzun süre kavga etti. Tarafların ayrılmaması üzerine kahvedeki diğer kişiler olaya müdahale etti. Araya girenlerin ayırmasıyla kavga sona erdi. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı.
Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kavga, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvede okey oynayan bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü, ardından da sokağa taştı. Ellerinde okey tahtalarıyla birbirine saldıran grup, uzun süre kavga etti. Tarafların ayrılmaması üzerine kahvedeki diğer kişiler olaya müdahale etti. Araya girenlerin ayırmasıyla kavga sona erdi. Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı.
Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kavga, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Denizlispor
|5
|8
|4. Çaykur Rizespor
|4
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Keçiörengücü
|5
|9
|4. Bursaspor
|5
|9
|5. Hatayspor
|4
|8
|6. Fatih Karagümrük
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|5
|10
|3. Villarreal
|5
|8
|4. Real Madrid
|4
|8
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Barcelona
|4
|7
|7. Granada
|4
|7
|8. Levante
|5
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Betis
|5
|5
|13. Real Valladolid
|5
|5
|14. Celta de Vigo
|5
|5
|15. Valencia
|4
|4
|16. Mallorca
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0