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Okey masasındaki cinayete 24 yıl 6 ay hapis cezası

İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki bir kahvede okey oynarken, doldur boşalt yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş almasıyla, karşısında oturan akrabası Serhat Kaya’nın (18) ölümüne neden olan Uğur Kaya (19), ‘olası kast ile adam öldürme’...

Okey masasındaki cinayete 24 yıl 6 ay hapis cezası
İZMİR’in Bayraklı ilçesindeki bir kahvede okey oynarken, doldur boşalt yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş almasıyla, karşısında oturan akrabası Serhat Kaya’nın (18) ölümüne neden olan Uğur Kaya (19), ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan yargılandığı davada 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 22 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi 1620/20 Sokak’ta meydana geldi. Berberlik yapan Uğur Kaya, kahvede akrabalarıyla okey oynarken, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp masaya koydu. Kaya, oyunda sıranın kendisine gelmesini beklerken, iddiaya göre silahla oynamaya başladı. Karşısında oturan akrabası Serhat Kaya, "Yanlışlıkla bir şey olacak. Kaza kurşununa kurban gideceğiz. Şaka gerçek olacak, oynama şu silahla" diyerek Uğur Kaya’yı uyardı. Uyarının ardından tabancayı masanın üstüne bırakan Kaya, bir süre sonra ‘doldur boşalt’ yapmak istedi. Bu sırada tabanca ateş aldı, kurşun, bir tatlı firmasının imalathane bölümünde çalışan Serhat Kaya’nın alnına isabet etti. Paniğe kapılan Uğur Kaya, önce Serhat Kaya’nın alnından akan kanı durdurmaya çalıştı, ardından tabancayı da olay yerinde bırakıp kaçtı. Çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Serhat Kaya, kurtarılamadı. Olaydan 5 gün sonra polise teslim olan Uğur Kaya tutuklandı, hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Uğur Kaya, tarafların avukatları ve olayda yaşamını yitiren Serhat Kaya’nın yakınları katıldı. Savcı, geçen duruşmada verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanığın olay sırasında uyarılara karşın ‘doldur boşalt’ işlemini birden fazla kez yaptığını, hayatın olağan tecrübelerine göre bu işlem sırasında tabancanın patlayabileceğini bilerek ve isteyerek yapması nedeniyle, sanığın ‘olası kast ile adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Uğur Kaya ise olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Silahın patlayacağını bilsem oynamazdım. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti verilen aranın ardından, sanık Uğur Kaya’ya kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Olası kasıt hükümlerini uygulayıp, cezasını 23 yıla indirdi. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, toplamda 24 yıl 6 ay hapse mahkum oldu, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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