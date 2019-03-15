Oğuzhan'ın öldüğü kazada iki farklı bilirkişi raporu verildi

İZMİR'in Urla ilçesinde 3 yıl önce motosikletiyle köpeğe çarptıktan sonra yaralı halde asfalt zemine düşen 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş'in üzerinden geçerek ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davaya ikinci bilirkişi raporu geldi. İkinci bilirkişi raporunda, Oğuzhan'ı 'asli', sürücüyü 'tali' kusurlu bulan ilk bilirkişi raporunun aksine görüş bildirdildi. İkiinci raporda ölen genç 'tali', sürücü 'asli' kusurlu bulundu. Acılı baba Harun Ateş, "İlk rapor çok haksızdı, olayla hiçbir alakası yoktu. Ancak oğlumuz için sürdürdüğümüz mücadele sonuç verdi, en azından gerçek ortaya çıktı. Şimdi sıra suçlunun ceza almasında" dedi.

Lise mezunu Oğuzhan Ateş'in ölümüne neden olan kaza, 20 Haziran 2016 akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Ateş, kısa süre önce satın aldığı 35 AE 3359 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. Zeytinalanı'nda Urla'ya döndüğü sırada ise yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Motosikletten düştü. Ateş ve motosikleti, asfaltta sürüklendi. Yaralı halde yerde yatan Ateş'in üzerinden otomobil geçti. Otomobil, yoluna devam ederken Oğuzhan Ateş, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sonra kaçan otomobili belirlemek için Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceledi. Görüntülerde yoldan saat 21.48.35'te bir yolcu minibüsünün, 21.48.39'da krem renkli bir aracın geçtiği, 21.49.10'da bir köpeğin yolun karşısına doğru koştuğu, 21.49.14'te motosiklet ve Oğuzhan Ateş'in asfalt üzerinde sürüklendiği görüldü. 21.49.26'da ise motosikletin görüş alanından çıktığı, Oğuzhan'ın başındaki kaskı ile yerde hareket ettiği belirlendi. 21.49.31'de kaydedilen görüntüde ise koyu renkli bir aracın hızla gelip, yerde yatan yaralıya çarparak, olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Otomobilin, 34 ZK 5126 plakalı, sürücüsünün de Ergül Buharalı olduğu saptandı. Polis, incelemeye aldığı otomobilin ön plakasıi ile tamponunda çarpma izleri buldu. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, bu bulguların Oğuzhan Ateş'in kafasında bulunan kaskın parçacıkları ve boyasıyla benzer fiziksel ve kimyasal özellikler içerdiği belirlendi. İfadesi alınan Ergül Buharalı ise iddiaları reddedip, 'Yolda giderken herhangi bir kazaya tanık olmadığını, herhangi bir kazaya karışmadığını, yolda aracı ile herhangi bir cisim veya kişinin üzerinden geçmediğini' söyledi. Yeşilçam'da birçok filmde rol alan, eski bir yardımcı oyuncu olduğu ortaya çıkan Buharalı hakkında Urla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK RAPORDA ASLİ İKİNCİSİNDE TALİ KUSURLU

Mahkeme tarafından görevlendirilen ilk bilirkişi, hazırladığı raporunda ölen Oğuzhan Ateş'i, 'asli kusurlu' buldu. Yola fırladığı için kazaya neden olan köpek için de raporda 'tali etken' değerlendirmesi yaptı. Oğuzhan'a çarpıp kaçan ve günler sonra yakalanan sürücü ise 'Seyri sırasında görüş alanını yeterince kontrol altında tutmayıp çarpmadan önce etkili önlem almayıp dikkat ve özen kurallarına aykırı hareket ettiği' gerekçesiyle 'tali kusurlu' bulundu.

Bilirkişi raporuna Oğuzhan'ın acılı ailesi tepki gösterdi. Aile avukatları Cihan Bayazıt aracılığıyla, iki farklı uzman ve akademisyene özel araştırma yaptırıp, gelen bilgileri mahkemeye sundu.

Bu gelişmeler üzerine mahkeme, dosyaya yeni bir bilirkişi görevlendirdi. Yaklaşık 1.5 yıl süren bilirkişi incelemesinden sonra hazırlanan rapor, mahkemeye ulaştı. Ayrıntılı olarak kazanın oluşunun anlatıldığı raporun sonuç bölümünde, bu kez Oğuzhan Ateş 'tali kusurlu', çarpıp kaçan sürücü 'asli kusurlu' bulundu.

'OĞUZHAN İÇİN MÜCADELE ETTİK'

İlk bilirkişi raporunun canlarını acıttığını, hukuk mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen Oğuzhan'ın babası Harun Ateş, "İlk rapor çok haksızdı, olayla hiçbir alakası yoktu. Ancak oğlumuz için sürdürdüğümüz mücadele sonuç verdi, en azından gerçek ortaya çıktı. Şimdi sıra suçlunun ceza almasında" dedi. Avukat Cihan Bayazıt da "Biz gerekli tüm araştırmalarımızı zaten uzmanlara yaptırmıştık. Bilirkişinin yaptığı, bizi teyit etmiş oldu. Bu gelişme davanın seyri açısından aile adına çok olumlu" diye konuştu.



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