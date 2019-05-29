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Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği

BİLECİK’te yaşayan Durmuş B.(53) ile Ayşegül B.(50) çifti, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan oğullarının kendi rızasıyla tedavi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Anne B., “Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi...

Oğulları uyuşturucu bağımlısı çiftin çaresizliği
BİLECİK’te yaşayan Durmuş B.(53) ile Ayşegül B.(50) çifti, 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan oğullarının kendi rızasıyla tedavi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Anne B., “Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi yakacak diye. Torunlarım var, evlatlarım var. Çevremizdekilere saldırıyor, ailemize saldırıyor. Her gün adliyedeyiz, her gün karakollardayız” dedi.
Durmuş B. ile Ayşegül B. çifti, oğulları Y.B.'nin (28), 8 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini anlattı. Oğullarının yaşı nedeniyle zorla tedavi ettirilemediğini ancak her an birilerine zarar verme ihtimali olduğunu söyleyen anne baba, kendilerine yardım edilmesini istedi. Baba Durmuş B., “Oğlum, sekiz yıldır uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu nedeniyle kafası tamamen gitmiş durumda. Beş  aydır Bilecik’te gitmediğimiz kamu kuruluşu kalmadı. Valilikten yardım alamadık, adliyeden yardım alamadık, sağlık müdürlüklerinden yardım alamadık. Çocuğumuz şu anda Bilecik’te gezen canlı bomba. Devlet büyüklerimizden Allah rızası için yardım istiyoruz” dedi.
Oğlunun akli dengesinin yerinde olduğunu ancak uyuşturucu etkisi altında her türlü zararı verebileceğini belirten Durmuş B., “Her an çocuğum katliam yapabilir. ‘Evlerinizi yakacağım. Sizi öldüreceğim’ diyerek, bizi tehdit ediyor. Bizi, ‘uyuşturucu bulacaksınız’ diye tehdit ediyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, sabahlara kadar uyumuyoruz. Çocuklarımızı mı öldürecek, evimizi mi yakacak? diye her an tedirginiz. Perişan durumdayız. Sabahlara kadar ağlıyoruz. Kendi rızası ile hastaneye yatmıyor. Kendisini ikna edemiyoruz” diye konuştu.
Anne Ayşegül B. ise oğlunun sadece tedavisinin yapılmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:
“8 senedir peşinde dolanıyorum. Bana para veriyor, ‘uyuşturucu getir, bul anne ne olursun’ diyor. Kriz geçiriyor, kapıları kırıyor, tabakları kırıyor. Televizyonları balkondan attı. Benim telefonumu da attı. Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz, evimizi yakacak diye. Torunlarım var, evlatlarım var. Çevremizdekilere de saldırıyor, ailemize saldırıyor. Her gün adliyedeyiz, her gün karakollardayız.”

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