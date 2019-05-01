Oğulları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, oğulları tarafından tabancayla vurularak öldürülen Fethi Ören (49) ve Dilek Ören (41) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta dün saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre Birkan Ören, kendisinden yaşça büyük bir kadın ile ilişkisi yaşamasına tepki gösteren anne babası ile tartıştı. Tartışma büyürken Ören, özel güvenlik görevlisi olan babası Fethi Ören ile annesi Dilek Ören’i tabanca ile vurarak, öldürdü.

Polise verdiği ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenilen Birkan Ören, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Fethi ve Dilek Ören çifti, bugün Darıca Kavala Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Gebze Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözyaşının sel gibi aktığı cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile çok sayıda kişi katılırken, çiftin 2 ve 14 yaşlarındaki kızları getirilmedi.



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