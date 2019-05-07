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Oğul intihara kalkıştı, babası kalp krizi geçirip öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde A.Ö. (31) tabancayla göğsüne ateş ederek intihar etmek istedi. Olay sırasında evde olan baba İ.Ö. (55), silah sesini duyarak yanına gittiği oğlunu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirdi. Hastaneye...

Oğul intihara kalkıştı, babası kalp krizi geçirip öldü
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde A.Ö. (31) tabancayla göğsüne ateş ederek intihar etmek istedi. Olay sırasında evde olan baba İ.Ö. (55), silah sesini duyarak yanına gittiği oğlunu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba İ.Ö. hayatını kaybederken, oğlu A.Ö. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Elbistan'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren A.Ö., tabancayla göğsünün sol tarafına ateş ederek intihara kalkıştı. silah sesi üzerine baba İ.Ö., oğlunun odasına koştu. İ.Ö., içeri girdiğinde oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı A.Ö. ile kalp krizi geçiren baba İ.Ö., ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan İ.Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan A.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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