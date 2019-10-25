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Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı
SİİRT ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı. Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi....
GÜVENLİK 25.10.2019, 18:25
SİİRT ve ilçelerinde görevli öğretmenler, futsal turnuvasında kavga etti. Kameraya da yansıyan öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı.
Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı.
Merkez ve ilçelerde görevli öğretmenler arasında Siirt Spor Salonu'nda Futsal Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğretmenler, maç sonrası bilinmeyen nedenle kavga etti. Birbirlerine tekme ve yumruklar atan öğretmenlerin kavgasını, maçı izleyen öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga anları kameraya da yansıdı.
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