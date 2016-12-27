Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 40 yaşındaki B.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, "Kredi kartı aidatlarınızı geri iade edeceğiz" diyerek elde ettikleri bilgilerle...

Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 40 yaşındaki B.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, "Kredi kartı aidatlarınızı geri iade edeceğiz" diyerek elde ettikleri bilgilerle 6 bin lira dolandırdı.
Malkara İlçesi'nde bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni B.Y.'nin kimlik bilgilerini eline geçiren dolandırıcılar telefonla arayarak, "Biz sizi bankadan arıyoruz. Geçmişe dönük olarak bugüne kadar olan tüm kredi kartınızdan alınan yıllık aidatlarınızı size tekrar iade edeceğiz" diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Dolandırıcılar, ardından öğretmenin banka hesabındaki 6 bin lirayı çekti.
Olayın ardından kredi kartı aidatlarını almak için bankaya giden B.Y.'nin telefon dolandırıcıları tarafından 6 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden B.Y., kendisini arayan kişilerin telefon numarasını vererek şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55