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Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı
KONYA'da, ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni Mahir Ö. (45), ödevini sorduğu S.G. (14) adlı erkek öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı....
GÜVENLİK 12.11.2019, 10:08
KONYA'da, ortaokulda görev yapan İngilizce öğretmeni Mahir Ö. (45), ödevini sorduğu S.G. (14) adlı erkek öğrencinin yumruklu saldırısına uğradı. Öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.G.'nin olaydan sonra kaydını başka okula aldırdığı öğrenildi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda meydana geldi. 22 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Mahir Ö., 8'inci sınıflardaki dersine girdi. Mahir Ö., öğrencilerin ödevlerini yapıp, yapmadığını kontrol ederken, S.G.'nin yapmadığını belirledi. Erkek öğrenci, iddiaya göre, ödevini neden yapmadığını soran Mahir Ö.'ye hakaret edip, yumruk attı. Diğer öğrencilerin müdahalesiyle S.G., sınıftan çıkarıldı.
ÖĞRENCİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Öğrencisi S.G.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Mahir Ö., hastaneye gidip, muayene oldu. Yumruk darbeleri nedeniyle darp raporu alan Mahir Ö., polis merkezine giderek, öğrencisinden şikayetçi oldu. Daha önce de başka öğretmenine saldırdığı ileri sürülen S.G.'nin gözaltına alınıp, ifadesine başvuruldu. Sorgusunun ardından serbest bırakılan S.G.'nin olaydan sonra başka okula kaydının alındığı öğrenildi.
MÜDÜRDEN KINAMA
Saldırı sonrası okul müdürü Aynur Türkoğlu Mest ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mahir Ö.'ye saldırıyı kınadı. Mest, "'Evladım, kitabını aç ödevine bakayım' dediği için öğrenci tarafından yumruklanmaya, darbedilmeye çalışılan okulumuz öğretmeni Mahir hocamın yanındayız. Öğretmene şiddete hayır" dedi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'nda meydana geldi. 22 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Mahir Ö., 8'inci sınıflardaki dersine girdi. Mahir Ö., öğrencilerin ödevlerini yapıp, yapmadığını kontrol ederken, S.G.'nin yapmadığını belirledi. Erkek öğrenci, iddiaya göre, ödevini neden yapmadığını soran Mahir Ö.'ye hakaret edip, yumruk attı. Diğer öğrencilerin müdahalesiyle S.G., sınıftan çıkarıldı.
ÖĞRENCİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Öğrencisi S.G.'nin yumruklu saldırısına uğrayan Mahir Ö., hastaneye gidip, muayene oldu. Yumruk darbeleri nedeniyle darp raporu alan Mahir Ö., polis merkezine giderek, öğrencisinden şikayetçi oldu. Daha önce de başka öğretmenine saldırdığı ileri sürülen S.G.'nin gözaltına alınıp, ifadesine başvuruldu. Sorgusunun ardından serbest bırakılan S.G.'nin olaydan sonra başka okula kaydının alındığı öğrenildi.
MÜDÜRDEN KINAMA
Saldırı sonrası okul müdürü Aynur Türkoğlu Mest ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mahir Ö.'ye saldırıyı kınadı. Mest, "'Evladım, kitabını aç ödevine bakayım' dediği için öğrenci tarafından yumruklanmaya, darbedilmeye çalışılan okulumuz öğretmeni Mahir hocamın yanındayız. Öğretmene şiddete hayır" dedi.
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