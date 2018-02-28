Öğretmene istismardan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kıvanç Galip ÖVER / FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, öğrencisine cinsel tacizle suçlanan öğretmen Ali. Y. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örnek bir karara imza atan mahkeme, Ali Y. için ayrıca 10 yıl meslekten men ve yurtdışına çıkış yasağı getirerek, sürecin sonuçlanmasına kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

Rehberlik öğretmeni Ali Y., 7 Şubat 2017 tarihinde öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y., tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasına sanık Ali Y.'nin yanı sıra, mağdur öğrenci E.E.Y.'nin annesi ve avukatlar katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık öğretmen Ali Y., esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatını talep etti.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Mahkeme heyeti, Ali Y.'nin savunmasının ardından sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 10 yıl meslekten men edilmesine ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık öğretmenin bir üst mahkemeye müracaat hakkının bulunduğu ve sürecin sonuçlanmasına kadar serbest olmasına karar verdi.