Öğretmen servisi fındık bahçesine yuvarlandı: 11 yaralı

Nedim KOVAN/KORGAN (Ordu), () - ORDU’nun Korgan İlçesi’nde özel bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün fındık bahçesine yuvarlanması sonucu biri çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam Ordu’nun Korgan İlçesi Korgan-Fatsa karayolunda meydana geldi. İlçede özel bir rehabilitasyon merkezinde görev yapan öğretmenleri Fatsa İlçe merkezine götüren Yaşar Cesur yönetimindeki servis minibüsü, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Fındık bahçesine yuvarlanan minibüste sürücü Yaşar Cesur ile öğretmenler Özge İşleyen, Nihal Çakır, Ömür Ocaktan, Elif Gedek, Duygu Çakır, Muhammet Donbaloğlu, Hilal Köroğlu, Dilek İhsanoğlu, Nurgül Agay ve 5 yaşındaki kızı Nehir Agay yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Korgan ve Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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