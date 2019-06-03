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Öğretmen, öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., kız öğrencisi B.K.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydeki ortaokulda görevli olan beden...

Öğretmen, öğrencisine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeni S.K., kız öğrencisi B.K.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köydeki ortaokulda görevli olan beden eğitimi öğretmeni S.K., 22 Mayıs günü öğrencisi B.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, okul idarecileri ile öğretmenlerin kendisine iftira attığını söyledi. S.K. ifadesinde ilk ders saatinde yanına gelen öğrencisi B.K.'nin raporlu olduğunu söylemesi üzerine diğer öğrencileri voleybol oynamaları için bahçeye çıkardığını anlatarak, "Öğrencilerin voleybol maçına hakemlik yapmaya başladım. Beş dakika sonra da lavaboya gittim. Çıktığımda B.K.'yi okul müdürü ve müdür yardımcısı ile gördüm. Okul müdürü beni soruyormuş. Yanına giderek, 'Buradayım hocam' dedim. Kendisi de 'Sizin hakkınızda tutanak tutacağım, size gününüzü göstereceğim' dedi. Daha sonra, başka sınıfta dersteyken jandarmalar geldi, onlarla gittim" diye konuştu.
Olaydan yaklaşık 4 ay önce telefonuna kayıtlı olmayan bir numaradan mesaj geldiğini ve mesajı atanın B.K. olduğunu belirlediğini iddia eden S.K., öğrencisinin mesajlarla kendisini sürekli rahatsız ettiğini ileri sürdü. Mesajların müstehcen içerikli olmadığını, öğrencisiyle cinsel ve duygusal bir yakınlaşma yaşamadığını ifade eden S.K., okul yönetiminin iftirasına maruz kaldığını söyledi.
Adliyeye sevk edilen S.K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim huzurunda da iddiaları kabul etmeyen ve suçsuz olduğunu savunan öğretmen S.K., 'mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektiren bir nedeni bulunmaması' ile Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mağdur beyanıyla uyumlu olan delilleri göz önüne alınarak, tutuklandı.
 

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