Öğretmen, öğrenci velisini pompalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, öğretmen S.A., tartıştığı öğrencisinin velisi market işletmecisi R.S.'yi (48) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. R.S. hastanede tedaviye alınırken, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki marketi işleten R.S., oğlu Y.S.'nin öğretmeni S.A.'nın iş yerine geldiğinde, kasadaki paranın eksildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Polis ekiplerince öğretmen hakkında inceleme başlatılırken, durumu öğrenen S.A. markete gitti. R.S. ile S.A. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğretmen S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle, R.S.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.S. kanlar içinde yere yığılırken, S.A. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan R.S. ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan S.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.