Öğretmen, elini kapıya sıkıştıran müdürden şikayetçi oldu

ERZURUM, () - ERZURUM'un İspir İlçesi'nde anaokulu öğretmeni M.A., elini sınıf kapısına sıkıştırdığı iddiasıyla okul müdürü F.S.'den şikayetçi oldu.

Olay dün saat 11.45 sıralarında İspir Anaokulu'nda meydana geldi. Kadın Okul Müdürü 33 yaşındaki F.S. ile aynı okulda görevli kadın öğretmen 29 yaşındali M.A. arasında itfaiye ekiplerinin okulda yapacağı tatbikatla ilgili organizasyon çalışması yapılırken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki öğretmen birbirine hakaret etti. İddiaya göre Müdür F.S., bu sırada M.A.'nın sağ elini 'Gökkuşağı' adlı sınıfın kapısına sıkıştırdı. M.A. ders sonrası hastaneye giderek tedavi oldu. Rapor alan M.A., daha sonra Emniyet Amirliği'ne giderek Okul Müdürü F.S.'den şikayetçi oldu.