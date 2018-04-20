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Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle cezaevinde (2)

AYŞE ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GİRDİ Diyarbakır Adliyesi'ne yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, daha sonra gittiği evinden 8 aylık Deran'ı da alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliye'de evrak işlemleri tamamlanan...

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle cezaevinde (2)

AYŞE ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GİRDİ
Diyarbakır Adliyesi'ne yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, daha sonra gittiği evinden 8 aylık Deran'ı da alarak yeniden Adliyeye geldi. Adliye'de evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekibine teslim edilerek, cezaevine gönderildi. Öğretmen Ayşe Çelik, saat 17.45'te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirildi. Çelik, burada hakkındaki hapis cezasının infazı için cezaevi görevlilerine teslim edildi.

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