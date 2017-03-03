Öğretmen av tüfeğiyle inthara kalkıştı

TAVŞANLI (Kütahya)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesindeki meslek lisesinde teknoloji öğretmeni olan 49 yaşındaki İ.D., evinde av tüfeğini çenesine dayayıp ateşleyerek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan İ.D., hastaneye kaldırıldı.

Olay Ulu Cami Mahallesi Haşim Benli Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezi'nde teknoloji öğretmeni olan ve Endüstri Meslek Lisesi'nde de derslere giren, evli ve 2 çocuk babası İ.D., geçirdiği bunalım sonucunda evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini çenesine dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine komşuları durumu polisi bildirdi. Eve giren yakınları ve polisler, İ.D.'yi kanlar içinde buldu. Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.D. burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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