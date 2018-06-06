Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Öğretim görevlisi eski eşini öldüren kocanın cezası onandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, boşandığı öğretim görevlisi Serpil Erfındık'ı (38) bıçaklayarak öldüren Vedat Atik'e (37) verilen 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası Yargıtay, tarafından onandı. Verilen cezayı...

Öğretim görevlisi eski eşini öldüren kocanın cezası onandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, boşandığı öğretim görevlisi Serpil Erfındık'ı (38) bıçaklayarak öldüren Vedat Atik'e (37) verilen 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası Yargıtay, tarafından onandı. Verilen cezayı az bulan Erfındık'ın acılı annesi Tülay Aksakal, iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini söyledi.
Olay, 15 Aralık 2013 tarihinde Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi Serpil Erfındık, 3 yıllık evliliğin ardından boşandığı Vedat Atik tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetten sonra arkadaşının evinde yaklaşık 1 hafta saklanan Vedat Atik, oğlu ve ailesini gördükten sonra teslim oldu. Oğlunu görmek için eski eşinin evine gittiğini, kucağına alıp sevdiği sırada altını kirlettiğini, temizlemesi için annesine verdiğinde ise "Sen nasıl adamsın?" dediği için cinayeti işlediğini ileri süren Vedat Atik, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı, hakkında önce ömür boyu hapis cezası verildi. Savunmasına "Pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı, yaşanmasaydı bu olay" diyen Vedat Atik'in cezası 'iyi hal ve pişmanlık' indirimleri yapılarak 25 yıl hapse indirildi. Sanık Atik, 'hırsızlık, hakaret ve tehdit' suçlarından verilenlerle birlikte toplamda 28 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum oldu.
AİLE AİHM YOLUNDA
Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, yaklaşık iki yıl sonra, Vedat Atik hakkında yerel mahkemenin verdiği toplam 28 yıl 5 ay 7 günlük hapis cezası kararını onadı. Karar kesinleşirken, Erfındık'ın acılı annesi Tülay Aksakal, iç hukuk yollarının tükenmesi nedeniyle davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini söyledi.
ANNEANNE HUKUK SAVAŞINI KAYBETMİŞTİ
Kızı Serpil Erfındık'ın öldürülmesinin ardından Tülay Aksakal, o zaman 4 yaşında olan torunu E.B.A.'nın velayetini almak için dava açmıştı. Ancak önce yerel mahkemede, ardından da Anayasa Mahkemesi'nde, kızının ölümünden sonra söylediği, "Ben torunumu istemiyorum, bana kızımı ve katil kocasını hatırlatıyor, yurda verilsin" sözleri nedeniyle bu mücadelesini kaybetmişti. Mahkeme E.B.A.'nın velayetini babaannesine vermişti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325