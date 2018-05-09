Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşadı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'deki bir lisede görevli kadın öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki duygusal ilişki, eşinin açtığı boşanma davasıyla ortaya çıktı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada öğrenci ilişkiyi doğrularken, kadın öğretmen ise iddiaları reddetti. Mahkeme, öğretmenin eşinin mahkemeye delil olarak sunduğu yazışma ve fotoğrafları, yasal yollardan elde edilmediği gerekçesiyle kabul etmezken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturmasına dayanarak çifti boşadı.

Lisede tarih öğretmeni olan E.P. (46), iddiaya göre; 2 yıl önce erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. B.P. (46), eşi E.P.'nin cep telefonunda WhatsApp mesajlarında öğrencisiyle olan yazışmalarını ve fotoğrafları görünce 31 Ekim 2016 tarihinde Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Eşinin telefonuna yüklediği bir programla, eşinin öğrencisiyle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ile cinsel içerikli yazışmalarını elde eden B.P., bunları mahkemeye delil olarak sundu. B.P., Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve okul yönetimine de de eşinin öğrencisi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Denizli İ Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma açıp, geçen yıl nisan ayında müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kapsamında olay tarihinde 17 yaşında olan öğrenci A.U.Ş., ifadesinde öğretmeni E.P. ile duygusal ilişki yaşadıklarını kabul etti.

Öğretmen E.P. ise öğrencisiyle ilişkisi olmadığını belirterek, "Aramızdaki ilişki öğrenci-öğretmen ilişkisinden öte gitmedi. Lise dönemlerinde kız öğrencilerin erkek öğretmenlere, erkek öğrencilerin ise bayan öğretmenlerine ilgi duyduğu gibi A.U.Ş. de bana ilgi duymuş olabilir. Bu dönemde eşimle boşanma aşamasındaydım, psikolojik sıkıntılarım vardı. Ben de kendisine ilgi göstermiş ve yazdığı mesajlara karşılık vermiş olabilirim. Ama mesajlarımız duygusal içerikli mesajlar değildi. Eşim benden boşanmak isterken, tapusu bana ait olan evi alabilmek için öğrencimle ilişkim olduğunu idida ediyor. Bu, eşim tarafından bana atılan iftiradır" dedi.

Ayrıca lisedeki öğrenci öğretmen ilişkisinin B.P. tarafından okul yönetimine bildirildiği, ancak hiçbir işlem yapıldığı da ileri sürüldü.

Bunun üzerine müfettişler, okul müdürü öğretmenler ve bazı öğrencilerinden ifadelerini aldı.

MEMURLUKTAN ÇIKARILMASI İSTENDİ

Milli Eğitim müfettişlerinin, soruşturması geçen yıl 26 Haziran'da tamamlayıp, Denizli Valiliği'ne gönderdikleri raporda, öğrencisiyle ilişki yaşadığı tespit edilen kadın tarih öğretmeni E.P.'nin disiplin yönünden devlet memurluğundan çıkarılması istendi. Ancak geçen yıl tamamlanan raporun ardından öğretmen E.P.'nin halen geçici görevle başka bir birimde öğretmenlik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

MAHKEME DELİL OLARAK KABUL EDİLMEDİ

Denizli 2. Aile Mahkemesi de B.P.'nin boşanma davasında delil olarak sunduğu fotoğraf ve cep telefonu yazışmalarını yasa dışı yollardan elde edildiği gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Mahkeme tarafından E.P.'nin öğrencisi ile sinemaya gittiği iddiaları üzerine bu görüntüler istendi. Görüntülerde, E.P.'nin öğrencisiyle birlikte sinemaya girmesi, film sırasında yakınlaşmaları, öpüşmelerinin yer aldığı belirlendi.

EŞİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Milli Eğitim müfettişlerinin hazırladığı raporu da dikkate alıp, çifti geçen 6 Mart'ta boşadı. Mahkeme, kadın öğretmenin boşandığı eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararında, "Davacı vekilince, davalının öğrencisiyle yazışma ve görüşmelerine ilişkin WhatsApp görüşme kayıtları dosyaya ibraz edilmiş ise de bu kayıtların nasıl temin edildiği belli olmadığı gibi, davalının rızası dışında gayriyasal yollarla elde edilen belgeler delil olarak kabul edilememektedir. Bu belgeler bu nedenle değerlendirilmeyerek dosyaya ibraz olunan telefon görüşme kayıtları, davacının şikayeti üzerine davalının okulunda yapılan soruşturmaya ilişkin evraklar bütün olarak değerlendirildiğinde, davalı kadının öğretmen olarak görev yapmasına rağmen görev yaptığı okulda öğrencisi A.U.Ş. ile öğrenci- öğretmen ilişkileri dışında herkesçe görülebilecek şekilde güven sarsıcı ve sadakatsiz davranışlar sergilediği belirlenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma sırasında da davalının söz konusu öğrencisinin davalı ile öğrenci- öğretmen ilişkileri dışında duygusal bir ilişki olduğunu kabul ettiği, el ele kol kola gezdikleri, birlikte okul dışında buluşup sinemaya gittikleri, gezmek için okulu terk ettiklerini beyan edilmiştir. Bu haliyle davalı kadının güven sarsıcı ve sadakatsiz davranışlar sergilediği anlaşılmış olup, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanmalarına karar verildi" denildi.

Öğretmen E.P. ile öğrencisi A.U.Ş. hakkında henüz açılan başka bir dava olmadığı öğrenildi.



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