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Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapan B.Ç. (50), Y.G. (18) isimli kız öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı. Başöğretmen...

Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapan B.Ç. (50), Y.G. (18) isimli kız öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.
Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Y.G.'nin geçen hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Y.G.'nin, sevgili olduğu felsefe öğretmeni B.Ç. ile şehir dışına kaçtığı ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatılan B.Ç., açığa alındı. B.Ç.'nin, bir süre önce kendisi gibi öğretmen olan eşinden ayrıldığı öğrenildi. 
Öte yandan ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Talimatla ifadesi alınan B.Ç., daha sonra serbest bırakıldı.

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