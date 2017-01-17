Öğrencisini tacizle suçlanan folklor eğitmeni tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. tutuklandı.
Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde folklor eğitmenliği yapan V.K. ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Küçük kız halk oyunları kursunda V.K.'nın göğüslerini elleyerek tacizde bulunduğunu iddia etti. Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında V.K. Serdivan'daki evinden alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Adliyeye sevk edilen V.K. suçlamaları kabul etmedi. Küçük yaştaki çocuğu tacizle suçlanan V.K. tutuklandı.
ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. tutuklandı.