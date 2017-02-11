Öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü tutuklandı

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, evinin önüne bıraktığı ilköğretim öğrencisi 11 yaşındaki Mert Şeker'i bir anlık dalgınlıkla ezip ölümüne neden olan servis şoförü M.B., tutuklandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 75'inci Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Mert Şeker, kendisini evinin önüne bırakan M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servisinin altında kalarak öldü, Durumu anlayan servis şoförü M.B., araçtan diğer öğrencileri indirip, kaza yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekiplerine teslim olan M.B., gözaltına alındı. Mert Şeker'in cesedi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., tutuklandı. Mert Şeker ise Akhisar'daki Hasköy Camii'nde öğlende kılınan namazın ardınan Hasköy Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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