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Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarıldı
MERSİN'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu satanlara karşı öğrencileri uyardı. Farklı zamanlarda birçok okul önünde uygulama yapan timler, herhangi şüpheli bir durum karşısında kimlik...
GÜVENLİK 18.12.2019, 16:38
MERSİN'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu satanlara karşı öğrencileri uyardı.
Farklı zamanlarda birçok okul önünde uygulama yapan timler, herhangi şüpheli bir durum karşısında kimlik ve üst araması yapıyor. Narkotim ekipleri, öğrencileri de uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucu madde kullanımı konusunda uyararak, şüpheli gördükleri kişileri '155 Polis İmdat' hattına bildirmelerini istedi.
Akdeniz ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve çevre esnafı "Uygulamalardan çok memnunuz. Son zamanlarda uyuşturucu kullanımı neredeyse bitti diyebiliriz. Allah emniyet teşkilatımızdan razı olsun. Uygulamaları çok yerinde buluyoruz" ifadesini kullandı.
Farklı zamanlarda birçok okul önünde uygulama yapan timler, herhangi şüpheli bir durum karşısında kimlik ve üst araması yapıyor. Narkotim ekipleri, öğrencileri de uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucu madde kullanımı konusunda uyararak, şüpheli gördükleri kişileri '155 Polis İmdat' hattına bildirmelerini istedi.
Akdeniz ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve çevre esnafı "Uygulamalardan çok memnunuz. Son zamanlarda uyuşturucu kullanımı neredeyse bitti diyebiliriz. Allah emniyet teşkilatımızdan razı olsun. Uygulamaları çok yerinde buluyoruz" ifadesini kullandı.
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