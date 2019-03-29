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Öğrenciler mektup gönderdikleri askerlerle telekonferans aracılığı ile görüştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ortaokul öğrencileri, Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçikle önce mektuplaştı, sonra da telekonferans aracalığı ile görüştü. İnegöl Abdülhamid Han Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, değerler...

Öğrenciler mektup gönderdikleri askerlerle telekonferans aracılığı ile görüştü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde ortaokul öğrencileri, Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçikle önce mektuplaştı, sonra da telekonferans aracalığı ile görüştü.
İnegöl Abdülhamid Han Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, değerler eğitimi proje ödevleri kapsamında Mardin Savur ilçesi Soylu jandarma karakolunda görev yapan askerlere mektup gönderdi. Mektupların askerlere ulaşmasının ardından okul öğretmenleri ile Savur ilçesindeki yetkililer, teknolojik imkanları kullanarak görüntülü görüşme organize etti. Telekonferansla yapılan görüşmede Abdülhamid Han Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile Savur ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alper Saruhan, Savur İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Karadeniz ve askerleri hazır bulundu.
ASKERLER DE MEKTUP YOLLAYACAK
Öğrenciler, asker ağabeyleri ile duygularını bu kez sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Öğrencilerin yazdıkları mektuplardan bazıları askerler tarafından öğrencilere okundu. Öğrencilerin bu jestinden sonra Soylu Karakolu'nda görev alan askerlerin de öğrencilere mektup yazacakları belirtildi. Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü İnan Birlik, "Öğrencilerimiz; vatanımız ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için gece- gündüz nöbet bekleyen kahraman ve fedakar askerlerimize moral vermek, temiz, saf ve berrak duygularını paylaşmak amacıyla mektup yazdılar. Bizler öğrencilerimizin yazdıkları mektupları gönderdik. Şimdi de öğrencilerimiz ile Mehmetçiğimizi sesli ve görüntülü olarak buluşturduk. Gerçekten bizim için güzel bir çalışma ve güzel bir faaliyet oldu. Öğrencilerimizin duyarlılığını dile getirmek, askerlerimizin kahramanlıklarına bir nebze de olsa farkındalık ortaya koymak adına yapılan bu çalışma için öğrencilerimize, öğretmenlerimize özellikle organizasyonu koordine eden fen bilgisi öğretmenimiz Erkan Aydın ve bu organizasyon için bize yardımcı olan Savur İlçe Jandarma Komutanımıza, Savur Milli Eğitim Müdürü'ne ve Savur ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

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