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Öğrenci yurduna verilen 'Said Nursi' adının iptali için dava

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, () - ISPARTA'da, İl Özel İdaresi'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile imzaladığı protokolle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine yapılan erkek öğrenci yurduna verilen 'Bediüzzaman Said Nursi' adının...

Öğrenci yurduna verilen 'Said Nursi' adının iptali için dava

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, () - ISPARTA'da, İl Özel İdaresi'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile imzaladığı protokolle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine yapılan erkek öğrenci yurduna verilen 'Bediüzzaman Said Nursi' adının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.
Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şubesi'nce, SDÜ Doğu Kampüsü'ne inşa edilen ve bu yıl hizmete alınan 2 bin 600 kişilik erkek öğrenci yurduna 'Bediüzzaman Said Nursi' isminin verilmesi nedeniyle mahkemeye iptal istemiyle başvuruldu. Ulusal Eğitim Derneği Isparta Şube Başkanı Mahmut Özyürek, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ismin iptali için başvuruda bulunduklarını kaydetti. Özyürek, yanıt alamayınca isim verme işleminin Anayasa'nın 2'nci, 10'uncu, 24'üncü ve 174'üncü maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı davada, yürütmenin durdurulması ve iptal isteminde bulunduğunu kaydetti.
'FETÖ'NÜN DÜŞÜNSEL OLARAK BESLENDİĞİ KAYNAK'
Dava dilekçesinde, "Bölücülüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve aydınlanma düşmanlığı tescilli olan Said Nursi'nin adının bir erkek öğrenci yurduna verilmesi kabul edilemez. FETÖ örgütü lideri Fetullah Gülen'in düşünsel olarak beslendiği ana kaynak Said Nursi'dir" denildi. Mahmut Özyürek, Said Nursi'nin adının devlet kurumuna verilmesinin cumhuriyete karşı suikast olduğunu savundu.

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