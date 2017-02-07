Öğrenci servisinin çarptığı kadın yaralandı (2)

KURTARILAMADI
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, manevra yapan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KURTARILAMADI Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, manevra yapan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
07 Şubat 2017 Salı 22:20
KURTARILAMADI
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, manevra yapan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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