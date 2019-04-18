Öğrenci servisi kamyona çarptı: 15 yaralı (2) - Yeniden

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, öğrencisi servisinin kamyona arkadan çarpması sonucu 13 öğrenci, 1 öğretmen ve sürücüyle birlikte 15 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesindeki özel okulda eğitim gören ilköğretim öğrencilerini Malkara'daki evlerine götüren Salih Ocak (58) yönetimindeki 59 LS 644 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen ceviz kabuğu yüklü Mustafa Şimşek (35) yönetimindeki 22 UA 285 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih Ocak, öğretmen Şadan Şentürk (62) ile 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malkara ve Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Veliler de olay yeri ve hastanelere giderek, çocuklarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.'ANİDEN BİR GÜRÜLTÜ KOPTU ARKADAN'Kamyon sürücüsü Mustafa Şimşek, Malkara istikametine gittiğini belirterek, "Aniden bir gürültü koptu arkadan. Ben kamyonu durdurdum. Öğrencilerin çığlıklarını duyunca hemen inip yardıma koştum. Sürücü ve öğrenciler yaralıydı. Çocuklar korkmuşlardı. Haber verdik hemen. Ne olduğunu ben de anlamadım arkamdan gelip vurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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