Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 13 yaralı

Abdurrahman ALTUN / HAVZA(Samsun), () - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. KazaDA 1’i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza bugün Samsun'un Havza İlçesi'nde meydana geldi. Özel bir etüt merkezinde üniversite hazırlık kursu öğrencilerini taşıyan Yahya Çöpçü yönetimindeki 55 C 4524 plakalı servis minibüsü, Amasya'dan Samsun yönüne giden Hamdi Ürker yönetimindeki 05 BB 881 plakalı otomobil ile Karageçmiş mevkisinde çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri Yahya Çöpçü ve Hamdi Ürker ile araçlarda bulunan Dudu Ürker, Bekir Ürker, Kübra Kara, Burhan Dağ, Yağmur Çaloğlu, Gamza Tablacı, Merve Tirniğ, Ceren Çiçek, Zeliha Erenler, Mevlüde Eryaş ve Büşra Erdoğan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olan Dudu Ürker burada yapılan ilk müdahalenin ardında Samsun’a sevk edildi. Yaralılardan 9'unun öğrenci olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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