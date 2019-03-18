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Öğrenci pansiyonunun altındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu

BURDUR'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen...

Öğrenci pansiyonunun altındaki iş yerinde çıkan yangın korkuttu
BURDUR'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerden biri, yangın merdiveninin kilitli olduğunu ileri sürdü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, 40 öğrencinin kaldığı erkek öğrenci pansiyonunu sardı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 3 öğrenci ve atölyenin sahibi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
'YANGIN MERDİVENİ KİLİTLENMİŞ, ATLAMAK ZORUNDA KALDIK'
Dumandan etkilenen öğrenci, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi.

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