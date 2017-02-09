Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Öğrenci evinde korkutan yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 4 üniversitesi öğrencisinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci...

Öğrenci evinde korkutan yangın

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 4 üniversitesi öğrencisinin kaldığı apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sabah yoğun dumana uyanan üniversite öğrencilerinden 3'ü, mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark edince, dışarı çıkıp itfaiyeyi aradı. Dumandan dışarı çıkamayan üniversitesi öğrencisi Tunay Can, demir parmaklıklı pencereden kendisine yardım edilmesini beklerken, üst katında oturan komşuları ise dama çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki araçla müdahale ettikleri yangın kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Can ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının mutfaktaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.